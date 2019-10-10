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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi' Üsküp'te başladı

'Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi' Üsküp'te başladı

"Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi" Üsküp 'te başladı

: - Sergi ve kongreden detaylar - Prof. Dr. Yücel Öztürk'ün açıklaması - Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in açıklaması"Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi" Üsküp 'te başladıÜSKÜP (AA) - Doğu Avrupa Araştırmaları Platformu (PIEES) kapsamında 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi (CIEES2019) Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te başladı.
Türk Tarih Kurumu ile Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) iş birliğinde Sakarya, Osmangazi ve Şeyh Edebali üniversitelerinin katkılarıyla düzenlenen kongrenin açılışına akademisyen ve davetliler katıldı.
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Öztürk, sivil akademik platform PIEES olarak sempozyum ve konferanslar düzenleyip, dergi çıkarttıklarını belirterek, bu kongrenin ana temasının da Doğu Avrupa tarihinin kaynakları ve metodolojisi olduğunu aktardı.Amaçlarının Doğu Avrupalı akademisyenleri bir araya getirmek olduğunu ve Türkiye'nin de merkezde yer aldığı ilmi bir platform oluşturmak olduğunu söyleyen Öztürk, kongre kapsamında Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Macaristan ve Ukrayna'dan 70 akademisyenin tebliğlerini sunacağını kaydetti.
IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem de üniversite olarak bölgede bilime önemli katkılar sunduklarını vurgulayarak, "IBU, gerçekleştirdiği onlarca sempozyumla bölgede bilime katkı yapan ve bilim adamlarını bir araya getiren bir adres oldu." dedi.
Bu arada, kongre kapsamında Üsküp 'e gelen Prof. Dr. Mehmet İnbaşı da Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan "Balkanlar'da Bir Türk Şehri - Üsküp " isimli kitabını IBU Kütüphanesi'ne hediye etti.10 - 12 Ekim'de düzenlenecek kongre kapsamında, ebru ve çini eserlerinin yer aldığı sergi de açıldı.

Karya Bilim Adamları Başkent Konferans 

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