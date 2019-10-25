'Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri' - MERSİN
"Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri" - MERSİN - Yabancı ormancılara tarımsal faaliyetlerin anlatılması - Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman çalışmalar hakkında bilgi vermesi - Bölgede yetiştirilen açıkta domatesler - Yabancı ormancılarla yapılan röportajlar - Yörüklerin keçileri - Ormancılara uygulamalı ağaç budama görüntüsü - Toplu fotoğraf çekimi - Yörük çadırından görüntü - Yabancı ormancının keçi sütü sağması - Erozyonu önleme çalışmaları - Ceviz ormanı hakkında bilgi verilmesi - Sedir tohumu ekimi yapılması - Tarımsal sulamada kullanılan hak yemez su kanallarından görüntü Mersin 'de "Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri"MERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde "Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri" düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe 11 ülkeden gelen 23 uzman ilçede incelemelerde bulundu. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgede ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman varlığının artırılması gibi çalışmalar yanı sıra hayvancılık ve tarımın gelişmesi için önemli çalışmaların olduğunu söyledi.
Etkinlik kapsamında ilçedeki tarım alanları gezildi, konuklara burada yetiştirilen ürünler hakkında bilgi verildi. Toroslar'da yaşayan yörüklerin ziyaretinde ise bazı yabancı konuklar keçi sağımı yaptı.Etkinlik, Tozlu Mahallesi'nde sedir tohumun ekiminin ardından sona erdi.
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