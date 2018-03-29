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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı' başladı

'Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı' başladı

"Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı" başladı - Bağdat Fuar Merkezi'nden detay - Kuran - ı Kerim okunması - Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesi - Fuar ziyaretçilerinden ve kitap reyonlarından detaylar - Irak Yayıncılar Birliği Başkanı Abulvahap el - Radi ile röportajBAĞDAT (AA) - Irak'ta yüzlerce yayınevinin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.Irak Yayıncılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği fuara yerli ve yabancı yaklaşık 600 yayınevi katılıyor.AA muhabirine konuşan Irak Yayıncılar Birliği Başkanı Abulvahap el - Radi, "Fuarın önemi, bu yıl Iraklıların terör örgütü DEAŞ'tan kurtuluşundan sonra kültüre ve okumaya yönelmesidir." dedi.
Radi, fuarın diğer öneminin Arap coğrafyası ve dünyanın diğer bölgelerinden birçok yayınevinin katılımı olduğunu dile getirdi. Bağdat Fuar Merkezi'nde kitapseverlerle buluşan fuar, 8 Nisan'a kadar açık olacak.Irak'ta ilk kitap fuarı, 1978 yılında düzenlenmişti.

Muhabir Ziyaretçiler Kitap Fuarı Terör Örgütü 

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