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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan - VİYANA İzle

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan - VİYANA İzle

- Binadan detaylar - UAEA'nın eski Başkanı Yukiya Amano için oluşturulan köşeden detaylarUluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta'nın geçici başkan olduğunu duyurduVİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta, geçici başkan olarak belirlendi.UAEA'nın eski Başkanı Yukiya Amano'nun geçen pazartesi hayatını kaybetmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.
UAEA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri, kurumun işleyişinin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için yeni başkanın belirlenmesine kadar, uzun yıllardır UAEA'da üst düzey görevler yürüten Romanyalı diplomat Feruta'nın "geçici başkan" olarak belirlendiği duyuruldu.Geçen pazartesi ajanstan yapılan açıklamada, 2009'dan bu yana 3 dönemdir kurumun başkanlığını yapan Japon diplomat Amano'nun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Diplomat Bild Nadan 

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