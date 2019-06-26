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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 eğitimi - KONYA Haberi

Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 eğitimi - KONYA Haberi

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindekilerin alana gelişi - Türk Yıldızları gösterisi - Komutanların alandan ayrılmasıUluslararası Anadolu Kartalı - 2019 Eğitimi - Konya 'da icra edilen eğitimin basın ve seçkin gözlemci günü kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı - Gösteriyi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz de izlediKONYA (AA) - Uluslararası Anadolu Kartalı - 2019 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, Konya 'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan Türk Yıldızları gösterisiyle sona erdi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı - 2019 Eğitimi, ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan, Ürdün ile Türk hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 17 Haziran'da başladı.
Eğitimin basın ve seçkin gözlemci gününün son bölümünde, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.Türk Yıldızları'nın farklı konfigürasyonlardaki pasaj geçişleri ve akrobatik hareketleri ilgiyle izlendi.Akrobasi timinin 4 uçakla gerçekleştirdiği gösteriyi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seçkin gözlemciler izledi.Uluslararası Anadolu Kartalı - 2019 Eğitimi, 28 Haziran'da sona erecek.

General Deniz Kuvvetleri İtalya Gösteri Uçuşu 

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