'Uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversiteyiz' - ANTALYA
"Uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversiteyiz" - ANTALYA - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın konuşması - Cübbe giyme töreninden detaylar"Uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversiteyiz" - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal:"Uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversiteyiz. 100'den fazla ülkeden 2 bin 238 yabancı öğrencimiz üniversitemizde eğitimi görmektedir" - "Devlet üniversiteleri arasında öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyet sıralamasında 6. sırada yer alıyoruz"ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversite olduklarını belirterek, "100'den fazla ülkeden 2 bin 238 yabancı öğrencimiz üniversitemizde eğitimi görmektedir."dedi. Üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen akademik törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Rektör Ünal, törende, öğretim üyelerinin yoğun emekler sonucu elde ettikleri akademik başarılarının taçlandırılacağı akademik törende bir araya geldiklerini söyledi.
Üniversitelerin nitelikli ve kaliteli nesiller yetiştirmenin yanı sıra bilimsel araştırmalarla toplumsal gelişime katkılar sunmak gibi temel görevlerinin bulunduğunu vurgulayan Ünal, şunları belirtti:"Üniversitelerin bu önemli görevleri yerine getirmesinde de en önemli yapı taşları ise bilime ve eğitime kendini adamış siz bilim insanlarıdır. Mesleğinde yetkin, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı siz değerli akademisyenlerimizin ortaya koyduğu başarılı çalışmalar, sadece üniversitemizin değil, ülkemizin de bugününü ve geleceğini şekillendirmektedir."Akdeniz Üniversitesi ailesinin ferdi olan herkesin ortak amacının eğitim kalitesini yükseltmek, bilgiyi, bilimi şehre, bölgeye, tüm insanlığın hizmetine sunmak ve toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek olduğunu anlatan Ünal, bu amaçlar doğrultusunda gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve insanlık için durmadan çalışan değerli bilim insanlarıyla aynı yolda yürümekten onur ve gurur duyduğunu bildirdi.Ünal, üniversite hayatında kariyer yapmanın ne kadar yoğun bir çaba gerektirdiğini herkesin yakından bildiğini belirterek, şöyle devam etti:"Bu zor ve emek isteyen yolculuğun en keyif veren tarafı ise hedeflenen başarıya ulaşmaktır. Bugün hedefine ulaşan değerli hocalarımız için müstesna bir gün. Bu yıl 79 bin öğrencimiz üniversite bünyesinde eğitim görmekte. Uluslararası alanda da çok tercih edilen bir üniversiteyiz. 100'den fazla ülkeden 2 bin 238 yabancı öğrencimiz üniversitemizde eğitimi görmektedir. Devlet üniversiteleri arasında öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyet sıralamasında 6. sırada yer alıyoruz. Bunların hepsi emeğin ürünü, bu emekte hocalarımın katkısı burada çok fazla."Akademik törende, 42 öğretim üyesi profesörlük, 91'i doçentlik, 70'i doktorluk binişi giydi.