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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uluslararası Ahşap Heykel Festivali başladı

Uluslararası Ahşap Heykel Festivali başladı

Ahşap festivalinden detaylar

İngiltere Açılış Töreni Yurt Dışı Uluslararası Şehir İçi 

-Ahşap eserlerden detaylar
-Ahşap Sanatçısı Mehmet Dündar ile röp.
-Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç ile röp.
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) -- Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç;- "Etkinlikte yerli ve uluslararası alanda birçok katılımcı gelip eserlerini sergiliyor"- Ahşap Sanatçısı Mehmet Dündar;- "Eskişehir’in kültürünü yansıtıyor" ESKİŞEHİR

- Odunpazarı Belediyesi tarafından ilki 2015 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin 5’incisi, Odunpazarı Meydanı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Odunpazarı Belediyesince 5’incisi düzenlenen. Festival 17-23 Haziran tarihleri arasında devam edecek. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir katılımın yaşandığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Ahşap ustalarının stantlarında sergilediği ahşaptan yapılmış el emeği eserler beğeni topladı. Burada bir açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, etkinliğe yerli ve yabancı birçok katılımcının geldiğini söyledi.

Genç, "2014 yılında göreve geldiğimiz ilk yıl başlatmış olduğumuz bir etkinlik. Bu sene etkinliğimizin 5.’sini düzenliyoruz. 17-23 Haziran arasında yapılacak etkinlik. Odunpazarı’ndaki tarihi bölgede vatandaşlarımızın gezebileceği etkinlik alanları oluşturuldu. Etkinliğe Azerbaycan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne, İngiltere’ye gerek yerli gerek uluslararası alanda da birçok katılımcı geliyor, eserlerini sergiliyor. Bu eserlerde festival bitiminde hemşehrilerimizin beğenisine sunuluyor. Umarım bu etkinliğimizde güzel hoş bir süreç geçiririz. Bu zamana kadar yaklaşık 300 sanatçı yer aldı. Bu festivalde de yaklaşık 30-40 civarı uluslararası sanatçımız yer almış olacak. Etkinliğimizde uluslararası ve yerli sanatçılarımız olacaklar" diye konuştu.
"Eskişehir’in kültürünü yansıtıyor" Etkinlikte eserlerini sergileyen Ahşap Sanatçısı Mehmet Dündar ise vatandaşları festivale beklediğini ifade etti.
Dündar, "Bu festival Eskişehir’i ve Eskişehir’in sanatçılarını tanıtıyor. Eskişehir’in kültürünü yansıtıyor güzel bir festival oluyor. Her ay farklı festivaller oluyor. Ahşap festivalinin de bu yıl 5.’si yapılıyor. Eskişehir için güzel oluyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelenler çok beğeniyorlar. Vatandaşları festivalimize bekliyoruz, gelsinler görsünler" şeklinde konuştu.
(ÇAĞ-Y)
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