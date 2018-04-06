Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi düzenlendi

Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi düzenlendi

rektörün konuşması

Alışveriş Lyon Medikal Teknoloji Rektör 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- 3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği kongresi Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen, 3. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi gerçekleşti. Kongrede hocalar değişen teknolojik gelişmelerle ilgili hemşirelere bilgiler verdi. Kongrede konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Röktörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz Günümüzde bilimsel bilgi ve teknoloji gelişmelerin baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirterek, “Yoğun bakım hemşireliği karmaşık biyo-medikal cihazların bulunduğu ileri teknoloji bilgi gerektiren bölümleridir. Yoğun bakım hemşiresi de hastalara ileri yoğun bakım ve tedaviyi uygulayan hasta ve yakınları ile terapotik ilişki kuran sağlık personelleridir. Günümüzde bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmeler, baş döndürücü bir hıza erişmiştir. Teknoloji kullanımının zorunluluk olduğu günümüz koşullarında, yoğun bakım hemşireleri sürekli değişmekte, gelişmekte olan teknolojiye uyum sağlayabilmesi günümüz fırsatlardan yararlanması için yoğun bakım hemşirelerin gereksinim duyduğu güncel ve kanıta dair bilgilerin sunulacağı aynı zamanda hemşirelerin bakımda yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla paylaşabileceği bilgi alışverişinin yoğun olarak hissedilebileceği, bilimsel bir programda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı