Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı Medical Park’ın desteğiyle yapıldı

-Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı açıklama

-Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Figen Şenel açıklama

-Gaziantep Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Haksal röp,

-İzmir Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş röp,



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- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSKA’nın bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü TÜSEB ve Gaziantep Medical Park Hastanesi iş birliği ile organize edilen Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Gaziantep'te birçok etkinliğe öncülük eden Özel Medical Park Hastanesi, Türkiye’nin pek çok şehrinden katılımcının yer aldığı Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’deki Ulusal Akreditasyon Belgesi’ne sahip dört hastaneden biri olan Gaziantep Medical Park Hastanesi bu önemli programı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSEB) ile ortak düzenledi.

Programa Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı da destek verdi. Programa sağlık çalışanları ve yöneticileri de yoğun ilgi gösterirken Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı da programda Ulusal Akreditasyon Belgesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sarıfakı, “Ulusal akreditasyon belgesi daha önceden standartları tamamen belirlenmiş olan, belli doneler üzerinde farklı ve bağımsız bir kurum tarafından genellikle günlük esasıyla uygunluğunun değerlendirilmesi ve bununda belgelendirilmesi olarak tamamlanıyor. Akreditasyondaki amaç optimum sağlık hizmet sunumunu sağlamak, riski minimuma indirmek ve güvenliği maksimumda tutmaktır” dedi.

“Gaziantep Medical Park hastanemiz Türkiye genelinde akredite olan dört hastaneden biri” Programa ev sahipliği yapan Gaziantep Medical Park Hastanesi’ne de teşekkür eden Sarıfakı, “Ben bugün burada Medical Park Gaziantep hastanemize teşekkür ediyorum, değerli hocalarımıza da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları destekler için de ayrıca teşekkür ederim. Gaziantep Medical Park hastanemiz şu an Türkiye genelinde akredite olan dört hastaneden biri konumunda. Bu konuda kendilerini tebrik ediyorum. Ben bugünkü programın ve eğitimin verimli geçmesini, bundan sonraki çalışmalara ışık tutmasını hem bölgemizde hem de ülkemizde akredite olan hastanelerin artmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Gaziantep Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Haksal ise programa ev sahipliği yapmanın ve akredite olan az sayıdaki hastanelerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Gaziantep Medical Park Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı TÜSEB Akreditasyon Kurulu’nu şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Gaziantep Medical Park Hastanesi olarak sağlıkta akreditasyon sistemine dahil olan ve kalite belgesini Türkiye’de alan üçüncü hastane olmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bu durum bölgede ve şehrimizde sağlık kalitesine sebep olur. Bunun gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep Medical Park, Türkiye’de üçüncü hastane olarak akredite oldu” Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Figen Şenel, “Gaziantep’te Özel Medical Park Hastanesi, Türkiye’de üçüncü hastane olarak akredite oldu. Şuan da dört hastanemiz akredite olmuş durumda bunların bir tanesi kamu hastanesi, diğerleri ise özel hastane. Hastanelerimizin akreditasyon süreci devam etmektedir” ifadelerine yer verdi. Programda açıklamalarda bulunan adına İzmir Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş de, “Ulusal Akreditasyon Programımız sağlıkta akreditasyon standartları, sağlık hizmetleri sunumundaki tüm ayrıntılarıyla, tüm eğitim dinamikleriyle, tüm katılımıyla sağlıkta kaliteli şartları sağlamaktadır. Biz de Medical Park ailesi olarak bu belgeyi almaktan hem Gaziantep için hem de bölge hastalarının güvenliği ve memnuniyeti mutluyuz. Yüksek hasta katılımlı bir hizmet vermekten dolayı memnun olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Konuşmaların ve açıklamaların ardından çeşitli sunumlarla devam eden TÜSEB Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı gün boyu aralıklarla yapılan oturumlardan sonra sona erdi.

