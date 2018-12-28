Ulugöl beyaza büründü - ORDU İzle

- Ulugöl'deki kar manzarasından genel görünüm - Ulugöl'den ve çevresinden detaylar - Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert'in açıklamasıUlugöl beyaza büründü - Dört mevsim ziyaretçilerini büyüleyen Ordu 'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl'de, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştuORDU (AA) - Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olan Ordu 'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, kar yağışının ardından beyaza büründü.Kentin önemli turistik alanları arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle bilinen Ulugöl'de kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.Yüzeyinin bir bölümü de buz tutan gölün çevresinde gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.Kartpostallık manzaraların oluştuğu Ulugöl'ün yolu ziyaretçileri için belediye ekiplerince açık tutuluyor. - Kış turizmine açılacakGölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugöl'ün her mevsim görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.
Belli eksikliklerin giderilmesiyle burayı kış turizmine de açmayı planladıklarını anlatan Mert, "Buradaki kış manzaralarını yurt içi ve yurt dışından gelen bütün ziyaretçilerin görmesi gerekiyor. Gelmek isteyenler günü birlik gelebilirler. Kış şartları çok ağır. Mevcut olan misafirhanelerimiz de kışın kalma şansları olmayabilir ama günü birlik yolları açıyoruz. Burada personelimizle gelen ziyaretçilerimizin yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz." dedi. Mert, Karadeniz'in kışın görülmesi gereken manzaraya büründüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Özellikle kış manzarasını Ulugöl'de, gölün etrafındaki orman arazisinde görmek mümkün. Bu anlamda ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ayrıca tabiat parkımız içerisinde 10 kütük evimiz var. Bunlar üç sene önce yapıldı ve ziyaretçilerimiz orada kalabilmekte. Aynı zamanda burada inşa edilen çivisiz camimiz bitiyor. Bununla beraber de kütük evlerin yanında olan tuvaletler yeterli gelmiyordu. Misafirlerimiz için şadırvan, tuvalet ve emzirme odası gibi ihtiyaç noktaları tamamlanmış oluyoruz. Baharla beraber inşallah Ulugöl'ümüzde bu tür eksiklikler tamamlanmış, bitmiş şekilde ziyaretçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız."Özellikle de hafta sonları tercih edilen Ulugöl'e 2018 yılı itibariyle 50 bine yakın araç giriş yaptığını dile getiren Mert, "Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Her gelen misafirimizin de memnuniyetle ayrıldığı bir tabiat parkını halkımızın hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.