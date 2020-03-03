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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Uludereli öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Uludereli öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Saygı duruşu

Şehadet Hava Saldırısı Saygı Duruşu Öğrenciler Saldırı 

-Dua okunması
-Röportaj
-Detay

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan 34 askeri, Türk bayrağı önünde asker selamı vererek andı. Uludereli öğrenciler, İdlib'de rejim askerleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 askeri unutmadı. Uludere merkez, belde ve köylerinde okuyan 10 bin 40 öğrenci, askerlere vefa borcunu ödemek için Türk bayrağı önünde saygı duruşunda bulunup asker selamı vererek dua okudu. Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, vatana vefalarının bayrağa ve geleceğe ise borçlarının olduğunu söyledi.

Demirtaş, "Her zaman, her yerde, her koşulda daima Mehmetçiğin yanındayız. İdlib’de şehadete eren şehitlerimiz için bugün bayrak töreninde 10 bin 407 öğrencimizle vefa burcumuzu ödemek amacıyla selama durduk, ruhlarına Fatiha okuduk. Öğrencilerimize sıra, masa, tahta olmadan yaşayabilir ama vatansız asla girişiyle derse başladılar. Vatan uğruna can verenlere selam ve dua ile" dedi.
Uludere'deki okullarda şehitlerin fotoğraflı girişlere asıldı.
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