Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Uludere’de yaban hayatı fotokapanlarla izlenecek İzle

Uludere’de yaban hayatı fotokapanlarla izlenecek İzle

Fotokapan kurma

Vahşi Yaşam Hayvan Trol 

-yemleme çalışması
-Röportaj
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldelerinde, vahşi yaşamın sırlarının keşfedilmesi ve yaban hayvanların hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilal ve Şenoba beldelerinde vahşi yaşamın sırlarının keşfedilmesi ve yaban hayvanların hayatını gözlemlemek için çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayvan hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için farklı noktalara fotokapanlar yerleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yerleştirilen fotokapanların belirli aralıklar kontrol edileceğini söyledi.

Kalay, fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğrafların kendilerine yaban hayvan hayatı konusunda yeni bilgiler vereceğini ifade etti.
(AB-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı