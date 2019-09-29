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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Uludere'de silah sesleri yerini konserlere bıraktı

Uludere'de silah sesleri yerini konserlere bıraktı

-konser alanı

Ses Sanatçısı İnceler General Alabalık Festival 

--drone çekimleri
--kalabalık
--protokol
--manuş baba
--genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) -- Şırnak'ın Uludere ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'nde Manuş Baba konser verdi- Bölge halkı, festivale yoğun ilgi gösterdi ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Silah seslerinin yerini ezgilere bıraktığı bölgede vatandaşlar Manuş Baba'nın şarkıları ile doyasıya eğlendi. Uludere ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'nin ikinci gününde renkli görüntüler oluştu. Etkinliğe, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı Ahmetoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında Bestler Dereler bölgesi ile Kato Dağı'nın kesiştiği İnceler köyünde ikincisi düzenlen festivalde sahne alan sanatçılar, söyledikleri şarkılarla etkinliğe katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sanatçıların konserlerinin yanı sıra spor etkinlikleri ve yöresel ürünler sergilendi. Dün akşam devam eden etkinliklerde sahne alan ses sanatçısı Manuş Baba, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen ünlü sanatçı 2 saat boyunca katılımcıları coşturdu. Etkinliklerin son gününde Yusuf Güney Şırnaklılar ile buluşacak. (SG-YRT-
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