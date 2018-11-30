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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Uludağ yoğun kar ve tipiye teslim İzle

Uludağ yoğun kar ve tipiye teslim İzle

arabanın ilerlemesinden tekerlek detayı

Jandarma Kar Kalınlığı Köpek Kar Topu Kar Yağışı 

-arabaların kontrollü bir şeklide yol alması
-jandarma ekipleri
-ağaç ve su birikintilerinden kartpostallık detaylar
-ekiplerin yolları temizlemesi
-çatılardan sarkan buzlar
-köpeklerin kar üzerinde boğuşması
-vatandaşları kar topu oynaması
-röportaj

( BURSA )- Kış turizm merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı BURSA

- Kış turizm merkezi oldu. Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Uludağ'da dün başlayan kar yağışı gece ve bu sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Beyaz gelinliğini giyen ağaçlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Zinciri olmayan araçlar kontrollü bir şekilde zirvenin yolunu tutarken, jandarma ekipleri ise güvenlik için devriye atıyor. Karayollarına ait küreme ve tuzlama ekipleri yolun kapanmaması için çalışıyor. Oteller Bölgesi'nde tesislerin ve işletmelerin çatılarından sarkan 50 santimetrelik buz sarkıntıları ise dikkat çekti. Sezonun açılışına günler kala kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürürken, çalışanlar boş vakitlerinde kartopu oynamaktan geri kalmadı. Uludağ'ı boş bulan köpekler ise bir birbirleriyle boylarına kadar gelen karın içinde keyifle boğuştu.
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