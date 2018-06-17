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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'ın zirvesinde yürüyüş yapan dağcıların kamerasına yavru ayılar takıldı

Uludağ'ın zirvesinde yürüyüş yapan dağcıların kamerasına yavru ayılar takıldı

Ayıların görüntüsü

Göller Ölümsüz Telefon Kamerası Ziyaretçiler Yavru Ayılar 

-Ayıların kaçma görüntüsü
-Göllerin görüntüsü
-Dağcıların yürüyüşü
-Göllerden detaylar
-ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk röportaj

( BURSA -ÖZEL-HD)- Yürüyüş yapan dağcılar o anları telefon kamerasına kaydetti BURSA

- Bursa'nın hayat kaynağı olan Uludağ'daki göller doğa meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Yaz ve kış güzelliğini koruyan Uludağ'daki göller herkesi cezbederken, dağcıların karşısına çıkan yavru ayıların görüntüsünü çekmek pek de kolay olmadı. Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ'da bulunan bir kısmı yazın kuruyan 7 sirk gölü ziyaretçilerini büyülüyor. Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekanlarından bir yer oluyor. Zirvenin altında kalan Kara göl ise, adına yakışır bir şekilde ürpertici görünümüyle dikkat çekti. Uludağ'ın zirvesindeki göller bölgesine yapılan yolculukta doğa meraklıları zirveye attıkları her adımın keyfini çıkarırken, karşılarına çıkan yavru iki küçük ayıyı çekebilmek için yoğun uğraş veren dağcılar o anları telefon kamerasına kaydetmeyi başardı. Ayıları çekmeyi başaran ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ 12 ay dört mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Göller bölgesinde yaptığımız kampta, bu güne kadar görmediğimiz bir şeyi gördük. Yavru iki ayıyı gördüğümüz andan itibaren heyecanlanıp o anları ölümsüzleştirmek için baya uğraştık fakat başardık. Bizim için heyecan verici bir durumdu” dedi.

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