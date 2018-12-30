Uludağ'ın yamaçlarındaki renk cümbüşü havadan görüntülendi İzle



- Bursa'nın renkli evleriyle meşhur Alacahırka Mahallesi karın yağmasıyla birlikte görsel şölene dönüştü. Uludağ'ın yamaçlarındaki evlerin renk cümbüşü drone ile görüntülendi. Kar altında kalan rengarenk evlerin Uludağ ile bütünleşmiş görüntüsü yağlı boya tablolarını aratmadı. Son bir haftadır Uludağ'da etkili olan kar yağışı Bursa'nın yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü, Özellikle dağ eteklerinde kurulu Alacahırka, Kuştepe, İvazpaşa ve Mollafenari mahalleleri kar yağmasıyla birlikte adeta Uludağ'la bütünleşti. Bursa'da çeşitli sosyal gurupların yaşadıkları evler farklı olmakla birlikte, çoğunlukla Bursa evlerinde üstte üç oda, altta bir oda, bir sofa, bir fırın yer alıyor. 16. yüzyıla kadar kerpiçle yapılan binalarda bu yüzyıldan sonra ahşap kullanımının önemli ölçüde arttığı, özellikle 18. yüzyıldan itibaren ahşap süsleme ve aşıboyası uygulamalarının yaygınlaştığı göze çarpıyor. Şehrin önemli anıtları olarak sayılan, kendine özgü tekniği ve mimari yapısıyla dikkati çeken eski Bursa evleri, ne yazık ki yok olma tehlikesi yaşıyor. Bursa'nın Osmanlı döneminden kalma Alacahırka, Kuştepe, İvazpaşa ve Mollafenari mahallelerindeki evler zamana meydan okuyor. Karla birlikte beyaza bürünen mahallenin rengarenk boyalı evleri görsel şölen sunuyor. Yolu Tophane, Devlet Hastanesi ve Muradiye yolu güzergahına düşenlerin günde en az bir kez karşılaştığı manzara yağlı boya tablolarını aratmıyor. Bursa'da düzenlenen hemen hemen her fotoğraf yarışmasında bir fotoğrafçıya konu olan bölge, Bursa'nın tanıtımında da büyük rol oynuyor. Mahalle sakinleri bölgeyi fotoğraflamak için yılın her ayında fotoğraf sevdalılarının buraya geldiğini, yıkılmaya yüz tutan evlerin restore edilmesini istediklerini söylüyor.

