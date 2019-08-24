Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ'ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

Uludağ'ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

YAZ AYINDA GÖLE KAYANIN ÜZERİNDEN ATLAMALARI

Göller Buz Tutan Göl Ziyaretçiler 

-KIŞIN BUZ TUTMUŞ GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜMELERİ
-İSMET ŞENTÜRK İLE RÖPORTAJ

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Uludağ’ın zirvesindeki göllerin üzerinde kışın yürüyen dağcılar, yazın ise serinlemek için yüzüyor. Uludağ'ın zirvesindeki güzellikler yaz kış tabiat meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ'da bulunan 7 göl, ziyaretçilerinin akına uğruyor. Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekânlarından. Kışın donan göllerin üzerinde yürüyen dağcılar, yazın ise suyun içinde serinlemenin keyfini yaşıyor. Uludağ'a defalarca tırmanan İsmet Şentürk, “Uludağ Türkiye’nin en güzel dağlarından bir tanesidir. Yaz ve kış mevsimlerinde ayrı bir güzelliği oluyor. Biz bu yaşadığımız güzellikleri vatandaşlarımızla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Ancak biraz temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef göllerimizin yeterince korunduğunu söyleyemeyiz. Kışın 60 santimetre buz tutan göllerin üzerinde yürürken, yazın ise serinlemek için yüzüyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı