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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'ın eteklerinde orman yangını

Uludağ'ın eteklerinde orman yangını

Detaylar

Ormanlı Polis Ekipleri Orman Yangını Yangın Helikopteri Helikopter 

-Çıkan duman
-Helikopterin yangına havadan müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

( BURSA - 1) BURSA

- Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Uludağ'ın eteklerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yangın helikopteri ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan Çekirge Çamlı Tarla Mevkiinde bulunan ormanlık alanda öğlen 16.00 sıralarında henüz öğrenilemeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri alevlerin büyüyebileceğini fark edince Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri söndürmeye çalışırken yangın helikopterinden de destek istedi. Helikopter desteğiyle de alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangının nasıl başladığı ile ilgili de çalışmalar başladı.

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