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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'ın eteklerinde bir kişi donmak üzereyken bulundu - BURSA

Uludağ'ın eteklerinde bir kişi donmak üzereyken bulundu - BURSA

- Şahsın hastaneye getirilişi - Hastane acil servisinden detaylarUludağ'ın eteklerinde bir kişi donmak üzereyken bulunduBURSA (AA) - Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda donmak üzereyken bulunan kişi polis ve UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, kestane toplamak için Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden yoldaki kapıyı kıran ekipler Yüksel Gürsoy'a (59) ulaştı.Donmak üzere olduğu belirlenen Gürsoy, müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Gürsoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Acil Servis Polis Hastane Ormanlı Polis Ekipleri 

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