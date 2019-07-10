Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uludağ’ın eteklerinde Alaçam'ın muhteşem güzelliği havadan görüntülendi İzle

Uludağ’ın eteklerinde Alaçam'ın muhteşem güzelliği havadan görüntülendi İzle

- Alaçam'ın drone ile detaylar

Hafta Sonu Ziyaretçiler Allah Şili Irak 

-- Alaçam'da gün batımı drone ile görüntüsü
-- Çadırlardan detaylar
-- Ozan Zorluöz ile röportaj
-- Kaya Portakal röportaj
-- Piknikcilerden detaylar
-- Genel Alaçam görüntüsü

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Uludağ’ın eteklerinde bulunan Alaçam, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Alaçam'ın büyüleyici güzelliği havadan görüntülendi. Kestel ilçesi sınırları içinde, Bursa’ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Alaçam mevkii, Uludağ’ın güney yamacında yer alıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sıcaklardan bunalan piknikçiler soluğu Alaçam’da aldı. Sıcak aile ortamı, soğuk havası ve buz gibi akan suyuyla doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Alaçam, birçok misafire kucak açıyor. Yeşilin her tonunu barındıran, ağaçların bulutlarla dans ettiği bu gizli bahçe, temiz havasıyla ziyaretçilere adeta yayla ferahlığı sunuyor. Şehrin gürültüsünden kaçıp Alaçam’a sığınan ziyaretçiler, burada keyifli vakit geçirdiklerini ve her yaz mutlaka geldiklerini dile getirdi. Manisa’dan gelerek hafta sonunu Alaçam’da geçiren Ozan Zorluöz, "Alaçam’ı görmeye geldik. Burası harika bir yer. Sıcaklardan bunalanlar için tavsiye edebileceğimiz bir mekan. Gayet hoş, aile ortamı var. Hafta sonu piknik yapacaklar için burası ideal bir yer” dedi.
Gürsu Yusufelililer Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Yaşar Kaya Portakal, uzun yıllardan beri Alaçam’da dernek olarak faaliyet yürüttüklerini belirterek, “Bu yıl da buraya geldik. Burası bizim memleketimiz olan Artvin’i andırıyor. Suyu çok hoş. Burasını herkese tavsiye ediyorum. İnşallah seneye tekrar Alaçam'da buluşuruz” diye konuştu.
Alaçam, sadece Bursa halkına değil, şehir dışından gelen ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor. (SD-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı