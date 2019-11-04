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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü İzle

Uludağ eteklerindeki fabrikada çıkan yangın tamamen söndürüldü İzle

FABRİKAYI KAPLAYAN DUMANLAR

Fabrika Hastane Efes Aybaşı Ambalaj Atıkları 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-İTFAİYE ARAÇLARININ GELMESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan maden suyu fabrikasında dün gece çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangın, Osmangazi'ye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.10 sıralarında Uludağ Maden Suları Fabrikası'nda ambalaj atıklarının bulunduğu 200 metrekarelik depodan alevler yükselmeye başladı.
5 dönümlük alanda kurulu olan fabrikayı kaplayan dumanlar köy halkını ve dumanları gören vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 araç ve 40 personel yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, herkes derin bir nefes aldı. Dumanların yoğun olmasının atıkların yanmasından kaynaklandığı açıklandı. (AÇ-MŞ)
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