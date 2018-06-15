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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Uludağ'daki lüks villalar böyle yandı

Uludağ'daki lüks villalar böyle yandı

Alevlerden görüntü

Tahkikat Ormana Elektrik Kontağı Trol 

-Alev alev yanan villalar söndürme çalışmaları
-detaylar

( BURSA -EK-HD) - Kirazlıyayla'da yanyana komşu olan 2 villa alev alev yandı BURSA

- Bursa Uluda yolu üzerindeki Kirazlıyayla mevkinde yan yana komşu olan 2 lüks villa alev alev yandı. Alev alev yanan villalar vatandaşlar tarafından görüntülenirken küle dönen 2 villanın sahiplerinin bayram nedeniyle başka yerde olmaları olası facianın önüne geçti. Edinilen bilgiye göre Uludağ yolu Kirazlıyayla mevkinde Hüseyin Ersayın'a ait tripleks villada elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan Muhittin Onat'a ait villaya da sıçradı. Bir anda iki villayı saran alevler kısa sürede küle çevirdi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Bursa'dan takviye gelen itfaiye ekipleriyle birlikte yanan iki villaya müdahale edildi. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Sahiplerinin bayram nedeniyle başka yerde olması çıkan yangında olası bir facianın yaşanmasına engel oldu. Olayla ilgili Jandarma tahkikat başlattı.
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