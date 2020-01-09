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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'da zorlu mesai Haberi

Uludağ'da zorlu mesai Haberi

Drone görüntüsü

Kış Turizmi Termal Kamera Elektrik Enerjisi Doluluk Oranı Harekete Geç 

-UEDAŞ ekiplerinin zorlu şartlarda yürümesi
-Direğe tırmanması
-Direkteki karların temizlenmesi
-Ekiplerin çalışmalarından görüntü

( BURSA -DRONE)- Eksi 10 derecede 50 metrede donan telleri onardılar BURSA

- Kış mevsiminin gözde turizm merkezlerinden Uludağ’da kesintisiz elektrik enerjisi için sürdürülen çalışmalar dikkat çekti. UEDAŞ ekipleri donan telleri onardı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da olumsuz hava şartlarından kaynaklanan arıza ve kesintileri önlemek için sürdürdüğü zorlu mesaisinde hız kesmiyor. Arıza, onarım ve bakım çalışmalarını artırarak hummalı bir çalışma yürüten UEDAŞ ekipleri, bölgede 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Arıza merkezlerine gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla engebeli bölgelere ulaşımı sağlarken, araçların yetemediği yerde yaya ilerleyerek noktaya ulaşıyor. Kar kalınlığının 1 metrenin altına düşmediği Uludağ'ın UEDAŞ’ın en zor bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Osmangazi İşletme Müdürü Emir İrgören, “Kış turizminde ülkemiz ve şehrimizin gözde yerlerinden olan Uludağ’da UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve arızaları önlemek için 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Bölgede bulunan ve kışın yüzde yüz doluluk oranına ulaşan işletmelerimize kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsiyor ve bu şuurla çalışıyoruz. Uludağ’ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan teknolojik alt yapımız mevcuttur. Bu yapıyla arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta ve arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerini yapmaktadırlar” diye konuştu.

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