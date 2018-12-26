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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uludağ'da yoğun yağışların ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Uludağ'da yoğun yağışların ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Uludağ'dan kar manzaraları

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kış Turizmi Sömestr Tatili Kar Manzaraları 

-Kayak kayanların detayları
-Yoldan detay

( BURSA ) BURSA - Türkiye'nin kış turizminde en gözde ve en önemli mekanlarından biri Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı da eksi on derece seyrediyor. Kış turizminin en gözde ve en önemli mekanlarından biri Uludağ'da yılbaşına ve sömestr tatiline sayılı günler kala kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Bununla birlikte hava sıcaklığı da eksi 10 derece de seyrediyor. Fakat soğuk havayı aldırış etmeyen tatilciler pistlere akın etti. Hafta içinde de yoğunluk yaşanan Uludağ'da vatandaşlar manzaranın keyfini çıkartıyor.
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