Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uludağ'da yoğun kar ve sisten dolayı vatandaşlar pistleri boşalttı

Uludağ'da yoğun kar ve sisten dolayı vatandaşlar pistleri boşalttı

pistlerden detay

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı İnternet Sitesi Yağışlı Hava Araç Kullanmak 

-kayak yapmaya çalışan vatandaşlar detay
-milli park detay
-röportajlar

( BURSA ) BURSA

- Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Aralıksız devam eden yağış ve sisten dolayı kayak pistleri boş kaldı. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da 3 gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Hakim olan sisli ve yağışlı hava yüzünden kayak pistleri boş kaldı. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da kar yağışı ve fırtına şiddetini arttırarak devam ediyor. Kar yağışının hafta boyunca devam etmesi beklenirken, hafta sonu havaların normale döneceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde sıfırın altında eksi 19 derece olarak ölçüldü. Sis ve kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da sürücüler araç kullanmakta zorlanırken, kayakçılar ise kaymakta zorluk çektiği için pistlere çıkmadı. Kayak pistleri kar basma makinelerinin çalışmaması sebebiyle boş kaldı. Ayrıca Uludağ'da telesiyej ve teleskiler de hizmet vermedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre hafta sonu hava sıcaklığının normale döneceği öğrenildi. (SRK-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı