Uludağ'da yoğun kar ve sisten dolayı vatandaşlar pistleri boşalttı

-kayak yapmaya çalışan vatandaşlar detay

-milli park detay

-röportajlar



( BURSA ) BURSA



- Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Aralıksız devam eden yağış ve sisten dolayı kayak pistleri boş kaldı. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da 3 gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Hakim olan sisli ve yağışlı hava yüzünden kayak pistleri boş kaldı. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da kar yağışı ve fırtına şiddetini arttırarak devam ediyor. Kar yağışının hafta boyunca devam etmesi beklenirken, hafta sonu havaların normale döneceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde sıfırın altında eksi 19 derece olarak ölçüldü. Sis ve kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da sürücüler araç kullanmakta zorlanırken, kayakçılar ise kaymakta zorluk çektiği için pistlere çıkmadı. Kayak pistleri kar basma makinelerinin çalışmaması sebebiyle boş kaldı. Ayrıca Uludağ'da telesiyej ve teleskiler de hizmet vermedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre hafta sonu hava sıcaklığının normale döneceği öğrenildi. (SRK-MŞ)

