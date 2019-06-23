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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Uludağ’da yaralanan turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

yaralı turistin alınışı

( BURSA )- Uludağ’a çıkan turistler düşüp yaralanınca kurtarma ekiplerinden yardım istedi- Yaralanan turistler kurtarıldı BURSA

Jandarma Kış Turizmi Gesi Şili Sağlık Ekipleri 


- Bursa’da Uludağ Göller Bölgesi’ne gezmeye giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubundan 2'si düşüp yaralandı. Yaralı turistlerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti. Kurtarma ekipleri tarafından alınan yaralı turistler sağlık ekiplerine teslim etti. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Türkiye’nin yaz ve kış turizminde önemli bir yere sahip olan Uludağ’a giden aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 4 kişilik turist grubundan 2 kişi düşüp yaralanınca imdada kurtarma ekipleri yetişti. Turistler, 2 arkadaşlarının düşme sonucu ayak ve kafalarında kırılmalar meydana gelince Afet ve Acil Durum (AFAD) ile jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbarı alan ekipler UMKE ekipleriyle birlikte turistlerin yaralandığı Göller Bölgesi’ne gitti. Burada turistlere ulaşan ekipler, yaralı turistleri taşıyarak sağlık ekiplerine ulaşımlarını sağladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen turistlerin tedavileri devam ediyor. (DE-
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