Uludağ’da sezona günler kala kar yağışı başladı

-Kar topu oynayanlar

-Yürüyenler

-Röportajlar



( BURSA )- Kar kalınlığı 10 santimetre- Uludağ’da kar yağışı ile birlikte otel rezervasyonları kilitlendi BURSA



- Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle her yer beyazlara büründü. Sezona günler kala gelinliğini giyen Uludağ’da kar kalınlığının 5 santimetre olarak ölçüldüğü öğrenildi. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle zirve beyaz gelinliği giydi. Geçtiğimiz günlerdeki sağanak yağmurun ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da dün geceden itibaren kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Yağış sebebiyle zirvede kar kalınlığı 5 santimetre, olarak ölçülürken hava sıcaklığı ise en yüksek eksi bir, en düşük eksi 3 derece olduğu öğrenildi. İş makineleri çalışıyor Öte yandan zeminin beyazla kaplanmasının ardından iş makineleri de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hazır şekilde bekleyen ekipler, ana yollara anında müdahale ediyor. Zirveye çıkış yolu, ekiplerin çalışması sebebiyle ulaşıma açık olarak hizmet veriyor. “ Rezervasyonlar kilitlendi” Bu sene kar yağışının gecikmesi nedeni ile rezervasyonların önceki seneye göre oranla daha az olduğu öğrenildi. Fakat sezona günler kala dün gece başlayan kar yağışının ardından tatilciler Uludağ’da yer ayırtmak için telefon sırasına girdi. Otellerin rezervasyon listelerinin kar yağışı ile birlikte yüksek derece arttığı ve rezervasyon oranlarının yüzde 30 oranından yüzde 60 oranına yükseldiği öğrenildi. Uludağ'a tatile gelen vatandaşlardan Ayşenur Çerlik," İstanbul'dan geliyorum. Normalde Uludağ'a gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü sezona günler kala kar yağmamıştı. Geçen sene Kasım ayında geldiğimde kar vardı. Bu sene Kasım'ın sonuna geldik daha yeni yağmaya başladı.

Arkadaşlarımla eğlenmeye geldik. Uludağ'a kar yağdığı için çok mutluyum. Çünkü güzel bir ortamı var herkesi bekliyorum" dedi.





loading...