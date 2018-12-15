Uludağ'da pistlerdeki kar kalınlığı suni kar ile yükseltildi

-suni kar makinesinden çıkan karın kepçe ile piste dağıtılması

-pistlerde kayan snowboard yapan vatandaşlar detay

-telesiyejlerin çalışması

-tatilciler ile röp

-kayak öğretmeni ve suni kar makinesi çalıştıran tarkan soyak ile röp

-detaylar



( BURSA -ÖZEL)- 47 santimetre olan kar kalınlığı suni kar ile 80 santime yükseldi- Suni kar makinesi Uludağ'da sezonu uzatacak BURSA



- Kış turizminin en önemli merkezi olarak bilinen Uludağ'da kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 47 santimetreye ulaştığı Uludağ'da pistlerdeki kar kalınlığı suni kar ile 80 santimetreye yükseltildi. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da 4 günlük yoğun kar yağışı ve tipinin ardından pistlerde kar kalınlığı yükseldi. Dün yapılan hazırlıklar ile pistler tamamen açıldı. Kar kalınlığının 47 santimetreye ulaştığı Uludağ'da pistlerdeki kar kalınlığının yükseltilmesi için suni kar makineleri çalıştırıldı. 1 saatte 100 metrekarede 1 santim kar oluşturan makiler 3 günün sonunda pistlerdeki 47 santimetre olan karı ikiye katlayarak 80 santimetreye yükseltti. Sezonun açılmasını ve pistlerdeki kar kalınlığını fırsat bilen tatilciler, Uludağ'a akın ederek, pistlerde kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı. Suni kar yağdırılması vatandaşların ve işletmecilerin yüzünü güldürdü. Uludağ'da mevcut karın erimesi veya kar yağmadığı durumlarda suni kar makinelerinin çalıştırılacağı ve böylelikle kayak sezonun uzatılacağı öğrenildi. Uludağ'da suni kar makinesini çalıştıran Tarkan Soyak," 2 gündür Uludağ'da yoğun kar ve tipi var. Bu fırtına bizi baya zorladı. Bu gün hava açtı biraz yarın tekrar kar yağması bekleniyor. 2 günde yağan kar 45 santimetreye ulaştı. Bu 45 santim kar kalınlığının üstüne bizde suni karlama ile 40 santim daha kar yaptık. Suni karlamayı devam ettiriyoruz yarına kadar çalışacak. Normalde 40 ton su ile 100 metrekare kar üretiyor. Bu kış Uludağ'da ve kayak sezonu suni kar makinesi ile daha da uzayacak. artık zorunlu bir ihtiyaç oldu mevsimler değişti. Suni kar makinesini artık herkes kullanmak zorunda bir çok kayak merkezinde daha tesis kurulmadan suni kar yağdırmanın planlanması yapılıyor. Bizde Uludağ'da neden olmasın dedik. Bizde hemen ilk makineyi kurduk ve işe yaradığını görünce 2 tane daha sipariş verdik. Bundan sonra sezon Mart'ta bitmeyecek gerekirse Nisan ortasına kadar uzatmayı planlıyoruz. Ciddi bir yoğunluk var rezervasyonlar tavan yapmış durumda" dedi.

Uludağ'a tatil yapmaya gelen ve suni karda kayak yapan Melek Angun, " İstanbul'dan geldim. Buraya aşığım. Kayak ile çok zaman harcıyorum. Buranın sosyal imkanları çok geniş akşamları dinleniyorum arkadaşlarla eğleniyoruz. Ben son 3 gündür buradayım, Şuanda daha keyifli hale geldi" diye konuştu.

(SRK-

