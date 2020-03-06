Uludağ'da otomobilin çarptığı yaralı tilkiyi böyle kurtardılar

-tilkinin ağaç kovuğundaki hali

-bulan kişinin ifadeleri

-file ile alınması

-iğnelerin yapılması

-araca taşınması



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Uludağ’ın zirvesinde yaralı olarak bulunan tilki tedavi altına alındı. Uludağ Milli Parkı içerisinde bir aracın çarpması sonrası yaralanan tilki, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarında bulundu. Bir ağacın kovuğuna taşınan tilki için Tarım Orman Bakanlığı Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Tilkinin bulunduğu alana gelen ekipler, file ile tilkiyi aldı. Sakinleştirici ve ağrı kesici iğne yapılan tilki, kafese konularak Karacabey Celal Bayar Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan tilkinin daha sonra ormana salınacağı açıklandı.



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