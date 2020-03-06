Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Uludağ'da otomobilin çarptığı yaralı tilkiyi böyle kurtardılar

Uludağ'da otomobilin çarptığı yaralı tilkiyi böyle kurtardılar

tilkinin bulunduğu yer

Ağrı Kesici Ormana 

-tilkinin ağaç kovuğundaki hali
-bulan kişinin ifadeleri
-file ile alınması
-iğnelerin yapılması
-araca taşınması

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Uludağ’ın zirvesinde yaralı olarak bulunan tilki tedavi altına alındı. Uludağ Milli Parkı içerisinde bir aracın çarpması sonrası yaralanan tilki, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarında bulundu. Bir ağacın kovuğuna taşınan tilki için Tarım Orman Bakanlığı Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Tilkinin bulunduğu alana gelen ekipler, file ile tilkiyi aldı. Sakinleştirici ve ağrı kesici iğne yapılan tilki, kafese konularak Karacabey Celal Bayar Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan tilkinin daha sonra ormana salınacağı açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı