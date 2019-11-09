Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ'da nefes kesen müthiş keşif

Uludağ'da nefes kesen müthiş keşif

AÇIKLAMALAR

Sekte Şelale Efes Kamera Amatör 

-MAĞARA DETAYLAR

( BURSA )- Aras şelalesi gözelerinde 100 metrelik mağara keşfedildi BURSA

- Bursa'da Uludağ' ın zirvesinin güneyinde yer alan Aras Şelalesi gözelerinde 100 metrelik mağara keşfedildi. Uzmanların zor şartlarda yaptığı keşif kamera ile görüntülendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Müdürlüğü desteğiyle ULUDAK (Uludağ Dağcılık Kulübü) ve MAD (Mağara Araştırma Derneği) ortak faaliyeti olarak yapılan araştırmada, Uludağ'ın güney yüzünde Aras şelalesinin gözelerinde, 100 metreye ulaşan mağara, ilk kez İsmet Şentürk'ün fotoğraflarıyla görüntülenerek haritalandı. Mağara Araştırma Derneği Bursa Şube Başkanı Attila Ülgen, ''Dik bir yamacın kenarında yalaşık 15 metre yüksekte bulunan mağaranın içi uzun yıllardır merak konusuydu. Ancak iyi bir kaya tırmanışçısının tırmanabileceği kadar yüksekte bulunan mağaraya 2015 yılı Nisan ayında giden Uludak ekibi, öncesinde düşen çığ sebebiyle mağaranın önüne yığılan kar sayesinde mağaraya kolayca ulaşıp mağara hakkında bilgi sahibi olmuştu. Bu kez gereken ekipman ile birlikte iki derneğin ortak çalışmasıyla mağaranın tamamı haritalandı. Suyun çok olduğu zamanlarda girilmesi mümkün olmayan mağara amatörler için tehlikeli olabilir. Oldukça soğuk suda göğüs hizasına kadar suya girilerek gezilen mağara, dar ve suyun aşındırmasıyla oldukça keskin kayalar içeriyor. Mağaranın ağzına tepeden hat döşeyerek inen ekip içerideki soğuk suyun etkisiyle biraz zorlandıklar. Mağaracılarla dağcıların ortak çalışmaları ile henüz açığa çıkmamış başka mağaraların da tescili yapılarak envantere kazandırılacak'' dedi.
(AE-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı