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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Uludağ’da kış uykusuna yatmayan ayılar yemek ararken görüntülendi

Uludağ’da kış uykusuna yatmayan ayılar yemek ararken görüntülendi

AYILARIN ÇÖP KUTULARINI KARIŞTIRIP YİYECEK ARAMALARI

Köpek Ziyaretçiler Kış Uykusu Hayvan Irak 

-KÖPEKLERİN KOVALAMASI

( BURSA )- Uludağ’da yaban hayat böyle görüntülendi.- Aç kalan ayılar, çöp kutularını karıştırdı.- Köpekler ayıları kovaladı. BURSA

- Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da turistik yönünün yanı sıra doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıktığı için gelen sevimli ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. O anlar çevredeki bir işletmeci tarafından kaydedildi. Kış uykusuna yatmadığı ve ormanda yiyecek bulmakta zorlanan sevimli ayı ailesi, günübirlik ziyaretçilerin ve lokantalarının bulunduğu Sarıalan Mevkii’nde bulunan çöp kutularından karınlarını doyurmaya çalıştı. Başka bir görüntüde ise çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri de gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı bir süre sonra er meydanından çekilmek zorunda kaldı. (ZP-
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