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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uludağ'da kayıp genç alarmı... 'Gelemiyorum' diye mesaj attı sonrasında irtibat kesildi

Uludağ'da kayıp genç alarmı... 'Gelemiyorum' diye mesaj attı sonrasında irtibat kesildi

Uludağ'dan görüntü,

A Haber Jandarma Ormana Ormanlı Cep Telefonu 

-ekipler detay
-arama faaliyetlerine katılan ekipler
-Kayıp çocuğun fotoğrafı

( BURSA -EK) Uludağ'da kayıp genç alarmı... "Gelemiyorum" diye mesaj attı sonrasında irtibat kesildi- Kirazlıyayla'da ormanlık alanda kaybolan 22 yaşındaki gençten haber alınamıyor- Telefon irtibatı kesilen genç için JAK, AFAD,NAK,BAKUT ekipleri dört bir koldan arama faaliyeti başlattı BURSA

- Bursa Uludağ'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki genç adam ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi.
En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesildi. JAK,AFAD,NAK ve BAKUT ekipleri 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesiyle birlikte Kirazlıyayla'da piknik yapmaya gitti. Daha sonra patika yoldan ormana giren genç adam bir süre sonra yolunu kaybedince kayboldu. Ailesini cep telefonundan arayıp "Ormanda kayboldum, yolu bulamıyorum" diyen Hasan Can Altan ailesinin kendisine konum atması üzerine "40 dakikaya oradayım" diyerek telefonu kapattı. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan gencin bir daha telefonuna ulaşılamadı. Olayın üzerinden 1 saatten fazla geçmesiyle birlikte paniğe kapılan ailesi jandarmaya haber verdi. Kısa sürede koordinasyonun sağlanmasının ardından Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Kirazlıyayla Mevkisi'ne gelen AFAD,NAK ve BAKUT ekipleriyle birlikte ormanlık alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.
Köpeklerin de katıldığı aramalar dört koldan sürdürülürken gencin telefonun kapalı olması nedeniyle bulunduğu konumun belirlenemediği öğrenildi.
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