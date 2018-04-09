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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uludağ'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - BURSA

Uludağ'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - BURSA

- Aarama Kurtarma ekiplerinden detaylarUludağ'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldıBURSA (AA) - Ailesiyle piknik için geldiği Uludağ'da kaybolan kişinin bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Kirazlıyayla bölgesine ailesiyle piknik yapmaya gelen Hasan Can Altan (22), tek başına ormanda gezerken yolunu kaybetti.Altan, ailesini arayarak cep telefonundan konum göndermelerini istedi. Ailesi, yaklaşık bir saat sonra çocuklarının gönderdikleri konuma gelmemesi ve cep telefonuna da ulaşılamaması üzerine durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.Ekipler, Altan'ın bulunması için çalışma başlattı.

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