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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA Haberi

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - BURSA Haberi

- Uludağ'dan genel görüntü - Çalışmalardan görüntülerBURSA (AA) - Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 14'üncü gününde devam ediliyor.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarında uçak ve helikopterler kullanılamıyor.Söz konusu bölgenin sarp ve kayalık, arazinin engebeli olmasının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, ekiplerin arama çalışmalarını zorlaştırıyor.Ekipler, çalışmalarını Efe Sarp'a ait mont ve berenin yanı sıra iki batonun (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunduğu Küreklidere mevkisinde sürdürüyor.Çalışmalarda şu ana kadar başka herhangi bir bulguya rastlanamadığı bildirildi.
İstanbul'dan Bursa 'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Jandarma Kayalı Bild Helikopter Elverişsiz Hava 

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