Uludağ'da kaybolan genç - BURSA İzle

- Aramalardan ve ailesinden detaylarUludağ'da kaybolan genç - Ailesiyle piknik için geldiği Uludağ'da kaybolan genci arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı - AFAD Köpekli Arama Ekibi de arazideki çalışmalara katılıyorBURSA (AA) - Ailesiyle piknik için geldiği Uludağ'da kaybolan gencin bulunması amacıyla başlatılan ve gece ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri, dün akşam saatlerinde arazide kaybolan Hasan Can Altan (22) için arama çalışması yürüttü.Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler gece saatlerinde başlattıkları çalışmada aradan saatler geçmesine rağmen genci bulamadı. Bunun üzerine çalışmalarına bugün 03.00'te ara veren ekipler, gün ağarınca Hasan Can Altan'ı yeniden aramaya başladı. Gruplara ayrılan ekipler farklı noktalardan ormanlık araziye girerek Altan'ın izini bulmaya çalıştı. Ayrıca AFAD Köpekli Arama Ekibi de iki arama köpeğiyle arazideki çalışmalara destek verdi.Öte yandan, ekiplerin toplanma bölgesi olan Kirazlıyayla'da Altan'ın ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.Uludağ'ın Kirazlıyayla bölgesine dün ailesiyle piknik yapmaya gelen Hasan Can Altan tek başına ormanda gezerken yolunu kaybetmiş, ailesini arayarak cep telefonundan konum göndermelerini istemişti. Ailesi, yaklaşık bir saat sonra çocuklarının gönderdikleri konuma gelmemesi ve cep telefonuna da ulaşılamaması üzerine durumu yetkililere bildirmiş ve arama başlatılmıştı.