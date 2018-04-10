Uludağ'da kaybolan genç 11 saatlik çalışmayla rağmen bulunamadı çalışmalar sabah devam edecek

-Arama çalışmalarından detaylar

-Kaybolan gencin fotoğrafı



( BURSA ) BURSA



- Bursa Uludağ'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki genç adam ormanlık alanda kayboldu. Kaybolan genç için yaklaşık 100 kişilik kurtarma ekibi seferber oldu. Ekiplerin 11 saatlik çalışmasının ardından bulunamayan genç için ekipler arama çalışmalarına sabah devam edeceklerini bildirdi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesiyle birlikte Kirazlıyaylaya piknik yapmaya gitti. Daha sonra patika yoldan ormana giren genç adam bir süre sonra yolunu kaybedince kayboldu. Ailesini cep telefonundan arayıp Ormanda kayboldum, yolu bulamıyorum diyen Hasan Can Altan ailesinin kendisine konum atması üzerine 40 dakikaya oradayım diyerek telefonu kapattı. En son gelemiyorum diye mesaj atan gencin bir daha telefonuna ulaşılamadı. Olayın üzerinden 1 saatten fazla geçmesiyle birlikte paniğe kapılan ailesi jandarmaya haber verdi. Kısa sürede koordinasyonun sağlanmasının ardından Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Kirazlıyayla Mevkisne gelen AFAD,NAK ve BAKUT ekipleriyle birlikte ormanlık alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.

Köpeklerin de katıldığı aramalar dört koldan sürdürülürken gencin telefonun kapalı olması nedeniyle bulunduğu konumun belirlenemediği öğrenildi. Kaybolan genç 100 kişilik kurtarma ekibinin 11 saatlik çalışmasının ardından bulunamadı. Hava şartlarının kötüye gitmesi üzerine ekiplerin arama çalışmalarına sabah erkenden devam edeceği öğrenildi. Kayıp gencin ailesi ise olay yerinde göz yaşlarını tutamadı.

