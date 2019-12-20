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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi Video

Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi Video

Dağcının eşinin sinir krizi geçirmesi

Amatör Dağcı Cenaze Cenaze Namazı Amatör 

-tabutun getirilmesi
-camiden detaylar

( İSTANBUL )- Uludağ'da kaybolan dağcı son yolculuğuna uğurlanıyor İSTANBUL

- Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi.
Eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan’ın ve Efe Sarp’ın bedenleri arama çalışmalarının 17’nci gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.
Mert Alpaslan ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Büyülçekmece mezarlık alanına defnedilecek.
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