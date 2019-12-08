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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'da kaybolan dağcıların elbiseleri bulundu Haberi

Uludağ'da kaybolan dağcıların elbiseleri bulundu Haberi

Arşiv Görüntü

( BURSA )- Kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı BURSA

Göller Gesi Dere Yatağı 


- Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan Efe Sarp'a ait göller bölgesinde kırmızı mont bulunurken, içerisinde eldiven çıktı. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti. Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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