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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ’da kayakçıları sis bile durduramadı

Uludağ’da kayakçıları sis bile durduramadı

yoğun siste kayak yapanlardan detaylar

Hava Sıcaklığı Jandarma Kar Kalınlığı Yabancı Turist Yılbaşı 

-vatandaşlarla röportajlar
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da yoğun sise rağmen kayakçılar pistleri doldurdu. Bursa Uludağ’da yılbaşına sayılı günler kala yerli ve yabancı turistler yoğun sise rağmen kayak pistlerini doldurdu. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tatilcilerin yanı sıra günü birlikçiler de sise rağmen Uludağ’ın keyfini çıkarttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmî sitesinde Uludağ’da kar kalınlığı 68 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı gündüz -2, gece ise -8 derece oldu. Pazar günü Uludağ’da hava sıcaklığının gündüz -4, gece -8 derece olması bekleniyor. Uludağ’a gelen tatilciler sise rağmen karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi. Uludağ’a çıkmak isteyenleri yolun belirli noktalarında jandarma ekipleri durdurarak zincir kontrolü yapıyor.
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