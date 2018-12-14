Uludağ'da kayak sezonu açıldı, vatandaşlar pistlere akın etti

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( BURSA ) BURSA



- Kış turizminin en önemli kış turizmi merkezi olan Uludağ'da sezon başladı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Uludağ yeni sezona "Merhaba" dedi.

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da 4 günlük yoğun kar yağışı ve tipinin ardından pistlerde kar kalınlığı yükseldi. Bugün itibari ile pistler kayakçılar için hazırlandı. Kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçları ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da kayak tutkunları nisan ayı sonuna kadar kayak yapabilecek. Sezonun açılmasını fırsat bilen tatilciler, Uludağ'a akın ederek, pistlerde kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı. Kar kalınlığının 47 santime yükselmesi ve sezonun açılması Uludağ'da bulunan işletmecileri de sevindirdi. Uludağ 1. bölgede kayak öğretmenliği yapan ve kafe işleten Selim Adıyaman, sezonun açılmasıyla işlerinin hareketlendiğini söyledi.



Adıyaman, "Kar kalınlığının kayak için yeterli seviyede. Bu sene çok güzel kar yağıyor. Yeterli bir kar sevisine ulaştık. Sezon açılışının ilk günü insanlar akın ettiler. Hava kayağa el verişli bir durumda. Kayakçının rahatlıkla kayması için hazırlıklar tamamlanmış. Tatilcilerin otellere girişleri de başladı.

Yarından itibaren dolu bir sezon geçireceğiz" dedi.

Günü birlik olarak İstanbul'dan gelen Sümeyye Güney, "İlk defa Uludağ'a geldim. Daha önce hiç görmemiştim. Burası çok güzel, çok beğendim. Sezon açıldı. Hava durumu da iyi, çok soğuk değil. Kar da çok iyi seviyede." diye konuştu.

Bursa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 47 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının hafta sonu fasılalarla devam etmesi bekleniyor.

