Uludağ'da kayak pistleri sis nedeniyle boş kaldı

-boş pistlerden detay

-yürüyüş yapan vatandaşlar detay

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( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Uludağ'da kayak pistleri boş kalırken, tatile gelen bazı vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da yoğun sis pistleri boşalttı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde yarım metreyi geçen kar kalınlığı bu gün itibari ile 37 santimetreye düştü. Sıcaklığın sıfırın altında en düşük 9, en yüksek eksi 3 derece kaydedildiği Uludağ'da, kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor. Bu arada bölgede kesif sis sebebiyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşüyor. Uludağ'da tatil yapan vatandaşlar pistleri boşaltırken günübirlik çıkan yerli ve yabancı turistler, ise rağmen kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor. Kar topu oynayan bazı tatilciler, "Bugün sis var. O yüzden kayak yapamıyoruz. Biz de kar topu oynayarak vakit geçiriyoruz. Yarın hava güzel olursa kayak yapmayı deneyeceğiz" diye konuştu.



