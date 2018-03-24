Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ’da kar yağması ile birlikte sezon uzadı

Uludağ’da kar yağması ile birlikte sezon uzadı

kayak yapanlar pistler detay

Hava Sıcaklığı İsaf Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-yolda yürüyenler
-yol detay
-kar detay
-röportaj
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Kış turizminin göz bebeği olan Uludağ’da Mart sonunda kar yağışı başlayınca otelciler sezonu uzattı. Kayak yapmak isteyenler pistlere akın etti. Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 2 metreye ulaşınca sezon bitmek üzereyken kış sezonu 1 ay daha uzadı. Ayrıca Kar yağışının aralıklarla ve 2 gün yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 8 iken en yüksek sıfırın altında 4 olması bekleniyor. Sezonun uzamasıyla birlikte işletme sahiplerinin yüzü gülerken, Alkoçlar Otel Müdür Yardımcısı İbrahim Göğem ise, "Beklediğimizden fazla bir kar yağışı oldu. Aralıklarla da devam etmesi bekleniyor. Tam Uludağ’da sezonu kapattık derken bu kar yağışı ile beraber hem rezervasyonlarımız hem de misafirlerimizin zirveye gelme oranları oldukça yükseldi. Buda bizleri mutlu etti. Sanırım Uludağ’da sezon biraz daha uzayacak. Türkiye’de şuanda ekonomiye yön veren bütün insanlar Uludağ Ekonomi Zirvesinde tüm otellerimiz dolu zaten. Kar yağması ile birlikte bu misafirlerimizin de rezervasyonlarını uzattığını görüyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı