Uludağ’da kar yağması ile birlikte sezon uzadı

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( BURSA ) BURSA



- Kış turizminin göz bebeği olan Uludağ’da Mart sonunda kar yağışı başlayınca otelciler sezonu uzattı. Kayak yapmak isteyenler pistlere akın etti. Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 2 metreye ulaşınca sezon bitmek üzereyken kış sezonu 1 ay daha uzadı. Ayrıca Kar yağışının aralıklarla ve 2 gün yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 8 iken en yüksek sıfırın altında 4 olması bekleniyor. Sezonun uzamasıyla birlikte işletme sahiplerinin yüzü gülerken, Alkoçlar Otel Müdür Yardımcısı İbrahim Göğem ise, "Beklediğimizden fazla bir kar yağışı oldu. Aralıklarla da devam etmesi bekleniyor. Tam Uludağ’da sezonu kapattık derken bu kar yağışı ile beraber hem rezervasyonlarımız hem de misafirlerimizin zirveye gelme oranları oldukça yükseldi. Buda bizleri mutlu etti. Sanırım Uludağ’da sezon biraz daha uzayacak. Türkiye’de şuanda ekonomiye yön veren bütün insanlar Uludağ Ekonomi Zirvesinde tüm otellerimiz dolu zaten. Kar yağması ile birlikte bu misafirlerimizin de rezervasyonlarını uzattığını görüyoruz” dedi.



