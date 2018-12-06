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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'da kar yağışı - BURSA

Uludağ'da kar yağışı - BURSA

- Uludağ yolunda kaza yapmış bir minibüsten detaylar - Dağ yolunda yol açan iş makinelerinden detaylar - Oteller bölgesinden detaylarUludağ'da kar yağışı - "Oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı 11 santimetre olarak ölçüldüBURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 11 santimetreyi buldu.Zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 3 derece ölçüldü.Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışması yaptığı Bursa - Uludağ kara yolunda ise sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı, yoldan çıkan bazı araçlarda hasar oluştu.Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı 

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