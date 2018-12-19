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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uludağ’da kar sevinci zincire takıldı

Uludağ’da kar sevinci zincire takıldı

ZİNCİR TAKAN VATANDAŞLAR

Karayolları Kar Kalınlığı Zincir Takma Kar Yağışı Kar Lastiği 

-JANDARMA YOL UYGULAMASI
-RÖPORTAJLAR
-UYGULAMADAN GERİ DÖNENLER
-MİLLİ PARKLAR BÖLGESİNDE KAR TOPU OYNAYAN VATANDAŞLAR
-DETAYLAR

( BURSA -ÖZEL)- Uludağ’da kar lastiği ve zincir takmayanlar geri çevrildi- Uludağ’da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı BURSA

- Uludağ’da yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Uludağ’a araçlarıyla gelen vatandaşların kar lastiği ve zinciri olmayanlar, Milli Parklar gişesinden geri çevrildi. Türkiye’nin en önemli eğlence turizmine sahip Uludağ’da, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi sonucunda kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Bununla birlikte karayollarına bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürerek kapanan yolları tekrardan ulaşıma açtı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise, dağ yolu başlangıç noktasından itibaren kontrollü ulaşımın sağlanması için belirli aralıklarla uygulama noktaları oluşturdu. Milli Parklar Gişelerinde ise kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarıyla gelen vatandaşların oteller bölgesine geçişine izin verilmedi. Araçlarıyla Uludağ’a gezmeye gelen vatandaşların birçoğu Milli Parklar Bölgesinde, Jandarma ekipleri tarafından kurulan noktada zincirlerini takıp yola o şekilde devam ettiler. Vatandaşların bazıları ise, havanın soğuk olduğunu fakat yine de bunun gezmek ve eğlenmek için bir engel olmadığını belirterek zincirlerini takıp yollarına devam etti.
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