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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre - BURSA Haberi

Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre - BURSA Haberi

- Kayak yapanlardan detay görüntülerUludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre - "Oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı son yağışların ardından 75 santimetreye yükseldi - Yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyorBURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 75 santimetre oldu. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 75 santimetreye yükseldi.Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 18, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Öte yandan, Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor.

Kar Kalınlığı Kar Topu Gesi Kar Yağışı 

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