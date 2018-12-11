Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Uludağ'da kar kalınlığı 41 santimetre - BURSA

Uludağ'da kar kalınlığı 41 santimetre - BURSA

- Uludağ'dan detay görüntüler - Uludağ'da bir otelin işletme müdürü Ozan Yuvacı röportajıUludağ'da kar kalınlığı 41 santimetre - Kar yağışı, cuma günü sezonu açmaya hazırlanan işletmecileri sevindirdiBURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 41 santimetreye ulaştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından 41 santimetreye yükseldi.Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - "Herkesi Uludağ'a bekliyoruz"Kar yağışı cuma günü sezonu açmaya hazırlanan işletmecileri sevindirdi.Uludağ 1. Bölge'deki bir otelin işletme müdürü Ozan Yuvacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pistlerin hazır hale geldiğini söyledi.

Meteoroloji'nin verdiği tahminlerin tuttuğunu belirten Yuvacı, "Pazartesi gününden itibaren kar yağışı başladı.
Dün de yağış vardı fakat bugün etkisini gördük. Kar sonrasında pistlerimiz aktif hale geldi. Bu hafta sonundan itibaren kayak yapılabilecek." diye konuştu.
Yuvacı, pistlerin hafta içinde faaliyete geçirileceğini belirterek, "Kar olarak herhangi bir sorun yok. Sezonun açılacağı cuma gününden itibaren herkesi Uludağ'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Gesi Uttu Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı