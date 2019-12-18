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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uludağ'da ikinci ceset de bulundu

Uludağ'da ikinci ceset de bulundu

Uludağdaki helikopter,

Jandarma Helikopter 

-helikopterin hareket etmesi,
-bölgeden görüntü

( BURSA ) -- İlk cesedin üzerinde Efe Sarp'a ait kimlik bulunurken, Efe'nin 1200 metre aşağısında bulunan cesedin kime ait olduğuna yönelik tespit çalışmaları sürüyor BURSA

- Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı.
Öğle saatlerinde bulunan cesedin Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak. Uludağ'da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp'ın cesedi bulundu. 37 yaşındaki Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset daha bulundu. Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu. Kestel Stadyumu'na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor. (HG-İHS)
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