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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Uludağ’da gişe çilesi Haberi

Uludağ’da gişe çilesi Haberi

- vatandaşlarla röportaj

-- milli park girişinden ve trafikten drone ile görüntü
-- araçlardan detaylar
-- trafikten detaylar

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a akın eden vatandaşların akın Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonu olması sebebiyle günü birlik Uludağ’a çıkmak isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar girişindeki 2 gişenin açık olması ve görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Bursa’ya doğru yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluştu. Pazar gününün tadını çıkartmak isteyen vatandaşların tatili çileye dönüştü. Yetkililer ise trafiğin sıkışmasının ardından üçüncü gişenin de devreye gireceğini belirtti.
(SD-
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