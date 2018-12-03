Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uludağ'da eksi 5 derece uzun eşek oynadılar İzle

Uludağ'da eksi 5 derece uzun eşek oynadılar İzle

vatandaşların uzun eşek oynaması

Cenin Kar Topu 

-birbirlerini kara yatırmaları
-detaylar
-Umut Uçar Röportaj

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'a gelen tatilciler eksi 5 derecede uzun eşek ve kar topu oynadı. Bu manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar sezon açılmadığı için kendi yöntemleri ve oyunlarıyla eğlendi. Kayak sezonu açılmadığı için eğlenmek isteyen bir grup tatilci eksi 5 derecede uzun eşek ve kar topu oynayarak eğlendi. Oradan geçen vatandaşlar ise şaşkınlıkla onları izledi. Sezon açılmadığı için kendi yöntemleri ile eğlendiklerini öne süren Umut Uçar," İzmir'den gezmeye geldik. Uludağ'a çıktık. Kar yağmış fakat burada sezon hala açılmadığı için bir aktivite bulamadık. Biz de kendi kendimiz bir aktivite bularak arkadaşlarla kar topu ve uzun eşek oynadık. Eğlencenin tadına varıyoruz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı