Uludağ'da eksi 5 derece uzun eşek oynadılar

-birbirlerini kara yatırmaları

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-Umut Uçar Röportaj



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'a gelen tatilciler eksi 5 derecede uzun eşek ve kar topu oynadı. Bu manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar sezon açılmadığı için kendi yöntemleri ve oyunlarıyla eğlendi. Kayak sezonu açılmadığı için eğlenmek isteyen bir grup tatilci eksi 5 derecede uzun eşek ve kar topu oynayarak eğlendi. Oradan geçen vatandaşlar ise şaşkınlıkla onları izledi. Sezon açılmadığı için kendi yöntemleri ile eğlendiklerini öne süren Umut Uçar," İzmir'den gezmeye geldik. Uludağ'a çıktık. Kar yağmış fakat burada sezon hala açılmadığı için bir aktivite bulamadık. Biz de kendi kendimiz bir aktivite bularak arkadaşlarla kar topu ve uzun eşek oynadık. Eğlencenin tadına varıyoruz" diye konuştu.



